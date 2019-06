Brez vode, a zadovoljni s prenovo Trubarjeve

Čeprav je prenova Trubarjeve ceste povezana tudi z zapleti, saj so nekateri stanovalci v zadnjem mesecu večkrat ostali brez vode in elektrike, je v ulici še vedno čutiti živahen utrip. Včeraj je bilo še posebno slovesno, saj je minilo natanko 66 let, odkar je ulica dobila svoje ime.