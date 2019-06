Od petka do torka bodo evropske reprezentance še zadnjič v iztekajoči se sezoni stopile na igrišča. V ospredju bo boj za pomembne točke za evropsko prvenstvo 2020, dobri rezultati pa bodo vsaj do začetka septembra obdržali mirnost znotraj nacionalnih moštev.

Hrvati brez Ivana Rakitića Izjemno izenačena je skupina E, v kateri nastopajo aktualni svetovni podprvaki Hrvati. Skupaj s Slovaki, Walesom (ki ima tekmo manj) in Madžarsko imajo po tri točke, zato je vsak dvoboj izjemnega pomena. Ognjeni na prvih dveh tekmah niso navdušili, v soboto pa jih čaka obračun z Walesom, ki je v tej skupini najverjetneje tudi njihov največji konkurent. Dobra novica je, da bo tekma na stadionu Mestni vrt v Osijeku razprodana, mir v pripravah za tekmo pa je zmotilo poročanje italijanskih medijev. Ti hrvaškega selektorja Zlatka Dalića selijo na klop Rome, po pisanju Tuttomercata pa naj bi se vodstvo rimskega kluba že sestalo z Dalićevim zastopnikom. Pri kockastih je nekaj prahu dvignila tudi odpoved enega izmed glavnih zvezdnikov reprezentance Ivana Rakitića. Na njegovo odsotnost se je že odzval njegov rojak Dejan Lovren, ki je minuli konec tedna z Liverpoolom osvojil ligo prvakov. »Ne vem točno, zakaj ga ni, novic pa ne berem. Slišala sva se zgolj na kratko, a v vsakem primeru ga podpiram, pa naj gre za poškodbo, utrujenost ali kaj drugega. Človek je odigral sto tekem v dveh letih. Sploh ne dvomim, da bo Rakitić že v naslednji akciji z nami. Brez njega nismo isti, a vseeno lahko igramo dobro!« je zaključil Lovren, ki se zaveda, da Hrvaška proti Madžarski ni blestela, zato bo tekma z Walesom ključnega pomena za nadaljevanje kvalifikacij. Ker bodo naši sosedi v drugem krogu tega ciklusa prosti, bodo to izkoristili za prijateljsko tekmo s Tunizijo. To bo v torek gostil Varaždin.

Srbi bodo pogrešali Savića in navijače Zelo pomembna tekma je tudi pred Srbijo. V petek jo namreč čaka gostovanje v Ukrajini, ki je v skupini B presenetljivo na prvem mestu. A na dvoboju v Lvovu, kamor srbska reprezentanca potuje danes, bo manjkal vezist Lazia Sergej Milinković Savić, kar je potrdil tudi selektor orlov Mladen Krstajić: »Savić je zaradi poškodbe odpadel s seznama igralcev. Preostalih petindvajset fantov je zdravih in to je najbolj pomembno. Prišli so z veliko volje in želje, čeprav je za njimi zelo zahtevna sezona.« V ponedeljek Srbijo čaka še domača tekma z Litvo v Beogradu, ki je v skupini na zadnjem mestu. Kljub temu da bodo morali Srbi zaradi kazni igrati pred praznimi tribunami, pa vsaj na papirju ne bi smeli imeti težav z ekipo z Baltika.

Severna Makedonija dvakrat doma, BiH dvakrat na tujem V »slovenski« skupini je dobro uvrščena Severna Makedonija, ki je tudi iz Stožic odnesla točko. Po dveh tekmah je tako že pri štirih in zaseda tretje mesto za vodilno Poljsko in drugim Izraelom. Makedonce v tem oknu čakata dve domači tekmi, najprej se bodo v petek pomerili s Poljaki, tri dni pozneje pa bodo gostili še ranjeno Avstrijo, ki bo sploh prve točke teh kvalifikacij iskala že prej proti Sloveniji. Pri Makedoncih se zavedajo, da jih le zbiranje točk – pa čeprav proti najboljšima ekipama v skupini G – vodi v boj za evropsko prvenstvo. Pred zahtevnim izzivom je tudi reprezentanca Bosne in Hercegovine. Izbrance Roberta Prosinečkega – treningom se je šele v ponedeljek priključil vezist Juventusa Miralem Pjanić, ki na prvem dvoboju zaradi kazni ne bo smel igrati – čakata dve gostovanji. Najprej v soboto na Finskem, ki je na lestvici tik za zmaji, nato pa v torek v Torinu še proti Italiji. Ta deluje neustavljivo, po prvih tekmah ima namreč na vrhu skupine J maksimalnih šest točk in gol razliko 8:0. Reprezentanca se pripravlja na obrobju Sarajeva, poleg močnega dežja pa zbranost zmajev motijo tudi novice o prestopu Edina Džeka iz Rome v Inter. Čeprav uradne potrditve še ni, pa naj bi bil kapetan BiH zelo blizu selitvi v Milano.