Brez semaforja, ker cesta ni občinska

Policija je že pred več kot tremi leti občino opozorila na nevarno križišče Miklošičeve ceste in Trga OF, kjer velja taka prometna signalizacija, da lahko avtomobilist pri zeleni luči na prehodu zbije nič hudega slutečega pešca. Na občini so napovedali spremembe, a potem ugotovili, da niso lastniki občinske ceste.