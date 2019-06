Cerar, eden od ustanoviteljev SMC in njen edini predsednik, bo stranki pomagal, da bo ostala trden člen koalicije in pomemben dejavnik v slovenskem političnem prostoru, so v pisnem sporočilu za STA še napovedali v SMC.

Cerar je kmalu po zelo slabem rezultatu stranke na evropskih volitvah, ki so bile 26. maja, po razpravi s člani kolegija sporočil, da bo stranka začela priprave na volilni in programski kongres, ki bo oktobra. "Zagotovo bo kongres primerna priložnost, da preverim, ali imam še zaupanje stranke," je tedaj dejal Cerar.

Medtem se je očitno odločil, da za predsednika ne bo več kandidiral.