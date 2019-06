Besedilo iz Visoške kronike v domačem poljanskem narečju v hiši, v kateri je nastajalo, zveni povsem avtentično. Del tega je včeraj v Tavčarjevem dvorcu na Visokem predstavil Andrej Šubic, avtor dramatizacije Visoške kronike ter režiser in igralec v Kulturnem društvu dr. Ivana Tavčarja Poljane. Gledalci si bodo igro lahko v celoti premierno ogledali že ta petek v Kulturnem domu Poljane. Šubica so k dramatizaciji tega slovitega Tavčarjevega dela, s katero se je ukvarjal, kot priznava, dolga leta, spodbudile poljanske korenine. Izhaja namreč iz Poljanske doline, čeprav zdaj živi v Škofji Loki. Z amaterskimi igralci so igro na oder postavljali pol leta in kar nekaj jih bo, opozarja Šubic, na odrskih deskah stalo prvič v življenju.

Igralci vadijo geografijo »Imel sem kup idej, kako bi poudaril najmočnejše sporočilo Visoške kronike, potem pa sem ugotovil, da je sporočil ogromno,« opozarja Šubic. Med drugim želi občinstvo opozoriti, da ljudje pogosto verjamemo lažnim stvarem, ki naj bi nas ozdravile vsega mogočega. Za primer navaja človeško mast, ki naj bi bila takrat najboljše zdravilo, danes pa je takšnih primerov ogromno. »V največje veselje mi je dokazovati, da sta prostovoljstvo in sodelovanje najbolj dragocena, saj se da z njima doseči ogromno,« dodaja. Kmalu zatem, 21. junija, bodo Visoško kroniko v režiji Jerneja Lorencija prav pred vhodom v Tavčarjev dvorec uprizorili še igralci SNG Drama Ljubljana. Šlo bo za enkratno predstavo, za katero je precej od 800 vstopnic že prodanih. Kot poudarjajo igralci, se bo predstava začela podnevi, končala pa se bo, ko bo občinstvo že obkrožila tema. »Da bomo igrali pred vrati Tavčarjevega dvorca, bo predstavi zagotovo dalo neko dodatno dimenzijo. To gostovanje je za nas posebna čast. Bili smo deležni marsikaterega gostovanja tako v Sloveniji kot v tujini. Tukaj pa je polno zgodb, ki so se držale posestva po izidu knjige. To posestvo, ta zemlja ima poseben čar, pozitiven in negativen,« razmišlja igralka Nina Ivanišin. Skupaj z drugimi igralci priznava, da imajo pred to enkratno predstavo še kar nekaj dela z urjenjem geografije, saj želijo s prstom kazati v pravo smer, ko bodo govorili o krajih okoli posestva.