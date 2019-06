Tudi Mestna občina Celje (MOC) podpira dobrodelne prireditve in projekte, ki pomoči potrebnim lajšajo življenje in jim v očeh prižigajo iskrice sreče. »Pred petimi leti smo dali v brezplačen najem prostor na Kidričevi ulici 3, v katerem so članice Lions kluba Celje Mozaik kot prve v Sloveniji začele projekt Donirana hrana. Vsak večer so v zavetišče za brezdomce dostavljale hrano, ki so jo donirale različne trgovine. Šlo je za dnevno svežo in pripravljeno hrano, ki ji je opolnoči istega dne potekel rok uporabe, a je bila še vedno dobra in varna,« je povedala Mojca Grušovnik, predstavnica službe za odnose z javnostmi na MOC.

Pomagajo si z javnimi deli Projekt Donirana hrana so torej v Celju začeli kot prvi že leta 2012, leto pozneje, po številnih srečanjih in usklajevanjih na ministrstvih, je projekt zaživel tudi v praksi. »Najprej smo s hrano oskrbovali center za brezdomce, a živil je bilo iz dneva v dan več, prav tako je bilo vedno več trgovskih centrov, ki so se priključevali projektu, zato smo začeli razmišljati o tem, kako bi projekt še nadgradili. A smo za to seveda potrebovali tudi primernejše prostore, hladilnike, avto, sčasoma tudi delovno silo,« je povedala Lorena Hus, članica in nekdanja predsednica kluba Lions Celje Mozaik. Projekt pa se je tako razširil, da ga članice Lions kluba Celje Mozaik same niso več zmogle voditi, zato ga je februarja 2014 prevzel javni zavod Socio in v ta namen prek javnih del zaposlil štiri ljudi, na celjski občini pa so zagotovili še dodaten brezplačen in ustrezen prostor, ki je bil res nujno potreben. Občina še danes financira tako javna dela kot tudi materialne stroške.