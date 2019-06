Agrarni ekonomist dr. Emil Erjavec: Pri zemljiški politiki se vidi, kako smo v Sloveniji strokovno šibki

Končala se je javna razprava o svežnju zakonodajnih sprememb, nanašajočih se na zemljiško politiko, ki med drugim uvajajo zemljiški maksimum za državna zemljišča, oddana v zakup. Čeprav ne gre za velike spremembe, saj bi kmetijskim podjetjem v tridesetih letih odvzeli okoli štiri tisoč hektarjev (dobro petino vseh) zakupljenih državnih zemljišč in jih prenesli na družinske kmetije, je to izzvalo žolčne odzive. »S predlogom sprememb je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočilo, da so družinske kmetije v Sloveniji pomembnejše od kmetijskih podjetij. To je sprožilo ideološki boj, ki ga bo vlada zelo težko salomonsko presekala,« je prepričan prof. dr. Emil Erjavec, agrarni ekonomist in dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.