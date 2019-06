Več mrtvih v strelskem pohodu na severu Avstralije

V strelskem pohodu v avstralskem mestu Darwin na severu države so umrli najmanj štirje ljudje, še nekaj jih je bilo ranjenih. Dva ranjenca s strelnimi ranami so odpeljali v bolnišnico. 45-letnega napadalca so prijeli in je za zapahi, so po poročanju nemške tiskovne agencija dpa sporočili policija in lokale oblasti.