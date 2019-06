Z novo prometno ureditvijo je slovenska direkcija za infrastrukturo prepovedala tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone preko Slovenije, ki zdaj s podravske avtoceste pot nadaljuje po glavnih ali regionalnih cestah in nato predvsem preko mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško in obratno.

Podobno velja tudi na območjih pri mejnih prehodih Dobovec in Bistrica ob Sotli. Na infrastrukturnem ministrstvu si želijo z ukrepi izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, hkrati pa mednarodni tovorni promet preusmeriti z državnih cest na avtocestno omrežje. Tako so na avtocestno omrežje preusmerili tudi večino tranzitnega prometa na glavnih cestah Postojna-Jelšane in Kozina-Starod, kar pomeni tudi večino cestnega prometa med Italijo in državami evropskega jugovzhoda.

"Vse je začelo, ko je Hrvaška zaprla mejni prehod Mursko Središče, da tovornjaki ne bi več peljali skozi mesto. Dnevno so imeli v mestu 550 tovornjakov in prebivalci z obeh strani meje so se temu uprli. Šlo je za politično predvolilno odločitev in zdaj plačujemo ceno", je danes za novičarski portal index.hr ocenil predsednik hrvaškega združenja cestnih prevoznikov Dragutin Kranjčec.