Kot so danes sporočili iz Fursa, napaka ne bo imela posledic za zavezance. Ti bodo do 15. junija dobili nov, popravljen informativni izračun, napačni pa se bo štel za brezpredmetnega, kar bo v novem informativnem izračunu dohodnine izrecno navedeno. Vračilo dohodnine bodo davčni zavezanci prejeli najpozneje do 31. julija, torej v istem roku, kot bi ga, če se napaka ne bi zgodila, so še dodali.

Če bodo zavezanci v novem informativnem izračunu ugotovili kakšen drug ugovorni razlog, morajo, kot so zapisali na Fursu, ugovor vložiti najkasneje do 1. julija. Ob tem so zavezance pozvali, naj ugovorov zoper brezpredmetni informativni izračun ne vlagajo.

Napaka je po navedbah finančne uprave nastala na strani zunanjega izvajalca, ki bo tudi nosil vse stroške, povezane z odpravo napake. Zavezancem, ki so bili prizadeti, se na Fursu opravičujejo in se jim zahvaljujejo za razumevanje.