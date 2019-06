Prvi krog usklajevanj pogajalcev strank je bil pri Pahorju 22. marca, ko so predsedniki strank in vodje poslanskih skupin predsedniku republike prepustili vodenje pogajanj. Na srečanju pogajalcev strank sredi maja se je nato izkazalo, da uvedba absolutnega prednostnega glasu ne uživa potrebne podpore. So se pa pogajalci strinjali, da za naslednji krog pripravijo predlog sprememb in dopolnitev zakona o volitvah v državni zbor z uvedbo relativnega prednostnega glasu.

To vprašanje bodo za zaprtimi vrati obravnavali še pred naslednjim vrhom s predsedniki in vodji poslanskih skupin, ki ga predsednik republike načrtuje za 12. julija, je Pahor povedal na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predsedniškemu vrhu Tri morja, ki bo potekal v prihodnjih dneh.

Morebitna široka politična podpora predlogu, ki bi ukinil volilne okraje in uvedla relativni prednostni glas, bi po njegovem mnenju pomenila korak k temu, da bi volivci v večji meri odločali o izvolitvi poslancev v državni zbor, kot odločajo sedaj.