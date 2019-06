Falling Walls Lab je interdisciplinarni format, ki pod okriljem fundacije Falling Walls vsako leto predstavi novo generacijo vrhunskih raziskovalcev. Talenti in inovativni raziskovalci v triminutnem govoru v angleščini delijo svoje raziskovalne projekte, poslovne modele in družbene pobude z občinstvom in žirijo. Na natečaj se lahko prijavijo študentje in mladi raziskovalci, ki so prvo stopnjo študija končali pred največ desetimi leti, drugo stopnjo pred največ sedmimi leti ali doktorski študij pred največ petimi leti.

Rok za prijavo je 8. september, prijavitelji pa se bodo udeležili obveznih delavnic javnega nastopanja in učinkovitega »pitchanja« z vrhunskim vodjem. Predstavitve idej bo 25. septembra ocenjevalo šest članov ugledne komisije, predstavnikov gospodarstva in znanosti z različnih strokovnih področij. Zmagovalec bo odpotoval na finale Falling Walls Lab, ki bo 8. in 9. novembra v Berlinu.