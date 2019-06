Kot je za STA povedal hoški župan Marko Soršak, je vesel, da na infrastrukturnem ministrstvu iščejo rešitve, hkrati pa upa, da bo ta trud obrodil sadove. V vsakem primeru pa je po njegovem potrebno nadaljevati s postopkom sprememb državnega prostorskega načrta.

"Kakršnokoli rešitev bodo sprejeli v izogib zaprtju letališča, je treba ta postopek zaključiti, takoj zatem pa poiskati zasebnega partnerja, koncesionarja, ki bo razvijal letališče," je dejal Soršak, ki se je v petek skupaj s prokuristom Aerodroma Maribor Markom Grosom in mariborskim podžupanom Samom Petrom Medvedom sestal z ministrico Alenko Bratušek, ki jim je predstavila zamisli.

Upravni odbor Štajerske gospodarske zbornice pa je po besedah direktorice Aleksandre Podgornik prejšnji teden sklenil, da se bodo aktivno vključili v iskanje rešitve, s katerim so seznanili tudi ministrstvo.

Tudi v Mestni občini Maribor (MOM) se zavedajo pomena delujočega letališča in njegove vloge pri razvoju občine in širše regije, zato z državo vodijo aktivne razgovore pri iskanju skupnih rešitev. Kot so pojasnili za STA, jim je ministrica Bratuškova na petkovem sestanku zagotovila, da bodo pravočasno uredili prevzem in nemoteno delovanje letališča.

Udeleženci sestanka so kljub temu izrazili skrb glede prihajajočega roka za prevzem, zato je podžupan Medved predlagal, da nadaljujejo postopek za sprejetje prostorskega načrta, Bratuškovo pa so še opozorili, da v njegovi vsebini pogrešajo umestitev železniške proge do letališča. Predlagali so še, da bi DPN predvidel možnost fazne izvedbe in dograditve glede na potrebe bodočih vlagateljev.

Danes so se na razmere odzvali tudi v občinskih odborih SD iz Maribora in Hoč, kjer so izrazili zaskrbljenost nad razmerami, ki ogrožajo nadaljnji obstoj in delovanje letališča.

Ker ne morejo dopustiti, da bi zaradi nerazumnega dogajanja v zadnjem obdobju nova infrastruktura propadla in bi morali vračati prejeta evropska sredstva, so vodstvu svoje stranke predlagali, da opravi razpravo o usodi letališča in se s pomočjo svojih poslancev tako znotraj vlade kot tudi državnega zbora zavzame za primerno rešitev.

Ob tem tudi od županov okoliških občin in občin širše severovzhodne Slovenije pričakujejo, da se bodo sestali in zavzeli pozitivno stališče glede ohranitve letališča, v tem smislu pa tudi pozdravljajo prizadevanja Štajerske gospodarske zbornice in Območne obrtne zbornice Maribor, ki si na organiziran način prizadevata za ohranitev statusa letališča.