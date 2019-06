Francoski delavci skoraj ustavili delo v največji proizvodni enoti Nutelle

Nezadovoljni francoski delavci v največji proizvodni enote Nutelle v Normandiji že teden dni blokirajo vstop in izstop tovornjakom iz tovarne, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Proizvodnjo priljubljenega namaza so delavci, ki zahtevajo povišico in boljše delovne pogoje, že privedli do minimuma.