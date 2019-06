Sejem Transport & Logistic, ki se odvija vsako drugo leto, je namenjen predstavitvi storitev s področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih tehnologij, intralogistike in sistemov za upravljanje skladiščenja ter identifikacije vozil. V letu 2017 se je na sejmu predstavilo 2162 razstavljavcev iz 62 držav, obiskalo pa ga je več kot 60.000 obiskovalcev.

Razstavlja 19 slovenskih podjetij

Na skupinskem razstavnem prostoru pod okriljem agencije, ki obsega 280 kvadratnih metrov razstavne, svoje izdelke in storitve predstavlja 19 slovenskih podjetij in institucij:Adria kombi, Centralog, Comark, Dars, Europacific, Express, pomorske storitve in špedicija, Fining, Globelink eg sol, podjetje za mednarodni transport, Globus, Intereuropa, Interservice, Luka Koper, Prigo, Pišek & HSF logistics, Semenič transport, Špedicija Goja, T. P. G. logistika, Unitransport, logistika in špedicija ter Združenje za promet pri GZS.