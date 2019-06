Po tem, ko se je moški v soboto sproščeno sončil na skoraj 65 metrih, so bili londonski policisti primorani zapreti turistično najbolj obiskan most v Londonu Tower Bridge.

Matthew Young, eden izmed očividcev, je dogajanje posnel in dogodek opisal. »Spodaj je policija, ki je ustavila promet in preprečuje, da bi kdorkoli prišel blizu, zaradi moškega tam zgoraj,« je na posnetku slišati Younga, ki je dodal, da »moški zares ljubi svoje življenje«.

Moški je na mostu ostal malo več kot eno uro, nato pa skočil v reko pod mostom. Policija je potrdila, da so ga zavestnega našli s pomočjo rešilnega čolna, utrpel pa naj bi le manjše poškodbe. Nekaj časa po incidentu so most pustili zaprt in se opravičili za vse nevšečnosti, ki jih je povzročil nepredvidljivi incident.