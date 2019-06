So pa v klubu dejali, da so se s podpisom 21-letnika okrepili z veliko senzacijo evropskega nogometa. Jović je kariero začel pri Crveni zvezdi, jo nadaljeval pri Benfici, v Eintracht pa je prišel poleti 2017. Nemci so ga odkupili aprila letos, a mladi Srb že po nekaj mesecih odhaja novim izzivom naproti.

V prejšnji sezoni je Jović dosegel osem golov v 22 ligaških nastopih, v tej pa je s 27 zadetki in sedmimi podajami v vseh tekmovanjih znatno dvignil svojo tržno vrednost.

Španski športni časnik As je sicer že pred časom poročal, da bo Jović z Realom podpisal za šest let, dvajset odstotkov kupnine, torej 12 milijonov, naj bi dobila Benfica, za katero je igral pred posojo in prestopom v Nemčijo in ki si je zagotovila, da bo od vsakega Jovićevega prestopa dobila 20 odstotkov. Vrednost celotnega pristopa naj bi bila 60 milijonov.