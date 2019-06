Zunanje ministrstvo v Pekingu je opozorilo, da ameriški organi pregona pogosto "nadlegujejo" kitajske državljane v ZDA z zasliševanji. Ob tem je pozvalo kitajske državljane in institucije, ki so sofinancirane iz Kitajske, naj bodo previdni ter povečajo osveščenost in okrepijo preventivne ukrepe. "To je odziv na trenutne okoliščine, Kitajska tega ne bi storila, če ne bi bilo potrebno," je na brifingu za novinarje dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Kitajsko ministrstvo za kulturo in turizem pa je ločeno posvarilo, da se v ZDA v zadnjem času pogosto dogajajo streljanja, ropi in tatvine. Ob tem je pozvalo državljane, naj ocenijo tveganje ter se pozanimajo o varnosti.

Po navedbah AFP gre za drugo opozorilo Kitajske v zvezi s potovanjem v ZDA v zadnjem letu dni.