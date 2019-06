Slovenija bo v sredo in četrtek gostila 4. vrh pobude Treh morij, ki se ga bo udeležilo večje število predsednikov z delegacijami in ostali visoki državni predstavniki, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Zaradi potovanja varovanih oseb bodo policisti spremljali kolone vozil in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem pa nato normalno vključitev v promet. Na posameznih cestnih odsekih na območju Ljubljane in Kranja bo veljala tudi prepoved prometa za tovorna vozila, in sicer v sredo od 10. do 22. ure in v četrtek od 8. do 17. ure.

V Ljubljani bodo zapore prometa na Gregorčičevi, Prešernovi in Miklošičevi cesti. V sredo bo od 17. do 22. ure zaprta Gregorčičeva ulica, in sicer od križišča z Igriško ulico do križišča s Prešernovo cesto. Prav tako bo od 17. do 20. ure zaprta Prešernova cesta od križišča z Erjavčevo cesto do križišča z Rimsko cesto ter od srede od 7. ure do četrtka do 10. ure Miklošičeva cesta od križišča z Dalmatinovo ulico do križišča z Nazorjevo ulico.

Vse udeležence v cestnem prometu na ljubljanski policijski upravi pozivajo, naj zaradi varnosti udeležencev vrha in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo prej kot običajno, vožnjo pa prilagodijo razmeram na cestah.