Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je najprej prišlo do spora med moškim in žensko, so sporočili s Policijske uprave Koper. Fant je po njihovih navedbah zmerjal, kričal in brcal v njen avto, ženska se je zatem odpeljala s sopotnikom proti zaporu, obrnila in vozila nazaj po Ljubljanski cesti. Moški je tekel za vozilom, se vrgel na pokrov in se tako peljal do konca ulice, ko je ustavila. Nato je prisedel na zadnji sedež vozila, kjer je bil tudi tedaj, ko so jih ustavili policisti.

Voznici iz Kopra so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa je negativen. Pozitiven pa je bil postopek za prepoznavo znakov oz. simptomov vožnje pod vplivom mamil. Policisti so ji odredili strokovni pregled, ki ga je odklonila, zaradi česar so ji odvzeli vozniško dovoljenje, sledi ji tudi obdolžilni predlog, so zapisali na PU Koper.

Med postopkom pa je moški iz Ankarana, ki je skočil na vozilo, policistom izročil tudi dve tableti zdravila lorezapam, za katero ni imel recepta, in ga je policist zasegel. Zaradi tega ga čaka globa, poleg tega pa še plačilni nalog za kršitev javnega reda in miru.