»S švicarskega vrhovnega sodišča nismo prejeli nobenih informacij, tako da zaenkrat ne moremo dati nobenega komentarja. Se bomo pa še naprej borili za to, za kar mislimo, da je najbolje za naše atletinje,« so sporočili z Iaaf.

Švicarsko vrhovno sodišče je s svojo odločitvijo začasno izpodbilo odločitev Casa, ki je dalo prav zvezi Iaaf. »Hvaležna sem švicarskemu sodnemu sistemu za takšno odločitev. Upam, da bom zdaj lahko spet tekla svobodno in brez omejitev,« je sporočila olimpijska prvakinja v teku na 800 metrov.

Njen odvetnik Gregory Nott je dejal, da bo zdaj atletinja lahko nastopila na tekmovanjih, na katerih pred tem zaradi pravil Iaaf ni smela; obenem ima po odločitvi vrhovnega sodišča krovna atletska zveza do 25. junija čas za pojasnilo, zakaj bi Semenya morala upoštevati njeno pravilo. V taboru Semenye v Švici, kjer so se po pravni poti borili za njene pravice, so še poudarili, da gre pri tej odločitvi tudi za pomemben korak pri zaščiti pravic atletinj, ki bi lahko vplival na podobne primere.

V začetku maja je Mednarodno športno razsodišče zavrnilo tožbo dvakratne olimpijske prvakinje v teku na 800 metrov in Južnoafriške atletske zveze glede novih pravil Mednarodne atletske zveze.

Atletinja je na Casu tožila Iaaf in spodbijala pravilo, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge. To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Obenem pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju, gre za najmanj pol leta, znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev.