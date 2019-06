Prebivalci zvezne države Queensland in Novi južni Wales so danes oblekli bunde, šale in kape. Zapadli sneg ni bil edino presenečenje, ki ga je narava pripravila za prebivalce vroče celine. Po prvih padavinah so se znižale tudi temperature zraka, sledili pa so močni sunki vetra, ki so ozračje še dodatno ohladili. Sneg je med drugim zapadel v mestu Stanthorpe, ki leži 220 kilometrov jugozahodno od Brisbana. Tam so zabeležili temperature nekaj stopinj nad lediščem, na območju Novega južnega Walesa pa so močni vetrovi pihali 90 kilometrov na uro. Oblasti so ljudi pozvali, naj zaradi izrednih vremenskih razmer ostanejo v zaprtih prostorih.

Vreme oviralo promet Zaradi močnih valov, ki so udarjali v pristanišče, so morali v Sydneyju odpovedati plutje trajektov, promet pa je bil oviran tudi na območju Modrega gorovja, zahodno od Sydneyja, ki ga je prekrila pet centimetrska plast snega, kar je v nekaterih delih povzročilo zaporo cest. Po podatkih Državnega hidrometeorološkega zavoda je sneg v Queenslandu nazadnje padal leta 2015, poroča hrvaški Index. Danes so se ga razveselili predvsem otroci, ki so se sankali po zasneženi hribčkih, in tasmanski vragi, ki so kopali in skakali po snegu.