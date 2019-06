Mariborsko sodišče je glavno obravnavo zoper nekdanjega predsednika uprave Elektra Maribor Andreja Zorca, njegovo sodelavko Danijelo Homec ter podjetnika in nekdanjega lokalnega politika Gregorja Jagra želelo zaključiti že pred tednom dni, a so prejeli pismo v tem primeru že obsojenega lastnika gradbenega podjetja. Slednji jo je skupaj z uslužbencema mariborskega elektrodistributerja Matjažem Kosmačinom in Iztokom Petrovičem ter sodelavko Simono Pec po priznanju krivde odnesel z denarno kaznijo.

Kokollari je v pismu zapisal, da je krivdo priznal le zaradi zmanjšanja stroškov, za spreminjanje razpisnih pogojev pri poslu gradnje kablovoda od Koroških vrat do Peker pa naj bi po njegovem poskrbela izključno že obsojena Kosmačin, sicer brat obtoženega Zorca, in Petrovič. Zorec naj pri tem ne bi imel ničesar, še več, rečeno naj bi mu bilo, da ta ne sme vedeti za to, saj bi sicer projekt ustavil. Da bi pojasnil okoliščine, je sodišče zaprosil, da ga ponovno zasliši.

A zdaj, ko je senat ugodil zahtevi obrambe Zorca in Homčeve po še tretjem zaslišanju Kokollarija, se ta na sodišču ni pojavil. Sodišče je prejelo obvestilo njegovega sina, da naj bi se trenutno nahajal na Kosovu, hkrati pa v ponedeljek še anonimno pismo, v katerem neznani avtor navaja, da podjetnik ni na Kosovu, pač pa v Mostečnem v občini Makole. Čeprav so bistriški policisti opravili poizvedovanje, do priče niso prišli.

Dobčnik Šoštaričeva je zato morala današnji narok prekiniti in ga bo nadaljevala 14. junija, ko bo skušala ponovno navezati stik s trenutno telefonsko nedosegljivim Kokollarijem. Tožilec Luka Moljk je ob tem senat pozval, naj vsaj do naslednje obravnave oceni, ali je novo zaslišanje gradbenika sploh potrebno, saj se sicer zna proces po njegovem mnenju še zavleči.

Sojenje omenjeni trojici je povezano z odmevnimi hišnimi preiskavami iz junija 2011, v katerih je sodelovalo okoli sto kriminalistov in policistov. Zaradi suma vpletenosti v prirejanje razpisa pri projektu gradnje kablovoda od Koroških vrat do Peker so takrat pridržali sedmerico, ki je na zatožno klop sedla šele več kot štiri leta pozneje. Štirje so očitke priznali, ostala trojica pa ves čas zavrača krivdo. Primer naj bi zastaral spomladi leta 2021.