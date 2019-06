»Sklenili smo dogovor (z Rusijo). Odločeni smo,« je povedal novinarjem po molitvah v mošeji v Istanbulu. »Ne bomo se umaknili od tega,« je še poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pretekli teden je Pentagon posvaril Ankaro, da bo imel nakup ruskega protiletalskega sistema »uničujoče posledice« za skupen ameriško-turški program naprednih lovskih letal F-35. Povedali so še, da bo nakup škodoval sodelovanju Turčije v Natu, Washington pa bo to prisililo k uvedbi sankcij proti Ankari.

Ameriški uradniki so dodali, da pričakujejo, da bo Turčija namesto ruskega sistema kupila ameriški sistem Patriot, kar bi omogočilo nadaljevanje programa F-35. Po več mesecih opozoril, naj ne kupijo ruskega sistema, so se namreč ZDA v začetku aprila odločile za zaustavitev pošiljke lovskih letal in ostalega programa sodelovanja na tem projektu.

Erdogan je danes dejal, da bodo sistem Patriot kupili, samo če bodo pogoji nakupa tako ugodni, kot so pri ruskem sistemu. Poudaril je, da ameriški pogoji niso tako ugodni kot ruski.

Turški predsednik je z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o tem nazadnje govoril pretekli teden po telefonu. Predvidoma pa se bosta sestala tudi ob robu vrha skupine G20, ki bo konec junija na Japonskem.