V San Joseju v Kaliforniji ta teden poteka Applova konferenca WWDC. Ameriški tehnološki velikan dogodek vsako leto izkoristi tudi za predstavitev nekaterih novosti. Tako je bilo tudi tokrat, pri tem pa je razburil s predstavitvijo novega 6K zaslona pro display xdr, za katerega je treba odšteti 4999 dolarjev.

Če menite, da je za razburjenje poskrbela cena, se motite. Četudi je k tej treba dodati še davek. Američani ga namreč k prikazanim cenam ne pripisujejo in se pripiše šele na blagajni. Zmigovanje z glavo je Apple tokrat požel z odločitvijo, da je za že tako drag zaslon posebej treba dokupiti še stojalo, brez katerega boste zaslon težko uporabljali.

V kompletu z zaslonom namreč dobite zgolj električni kabel, thunderbolt 3 pro kabel in, ker jih pri Applu skrbi za vašo izkušnjo, tudi krpico za brisanje zaslona. Če tega ne želite držati v rokah, kar boste pri 72-centimetrski širini tudi težko počeli, ali ga nasloniti ob steno, pa morate dokupiti stojalo pro stand. Ta vas bo stal dodatnih 999 dolarjev. Tudi tu davek ni vštet.

Če menite, da to ni problem, saj lahko kupite kakršnokoli stojalo in zaslon z vijaki enostavno montirate nanj, očitno ne poznate Appla. Z vijaki si tu ne boste pomagali, saj za njih ni prostora. Zaslon se na stojalo priklopi s pomočjo magneta. Glede na to, da Apple v preteklosti ni bil ravno zagret za odpiranje prostora tretjim proizvajalcem za izdelavo alternativnih dodatkov za jabolčne naprave, smo lahko tudi tokrat skeptični, če bo na trg prišlo kompatibilno stojalo, ki bo cenejše od novega iphona.