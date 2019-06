Poleg tega je izrazil prepričanje, da bo lahko sodeloval na ustanovnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo v začetku julija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Evropa mora spoštovati volivce in njihove odločitve. Evropska demokracija bo na preizkušnji in videli bomo, ali bo obveljala volja ljudi,« je še dejal bivši katalonski predsednik, ki je zagovornik neodvisne Katalonije.

Puigdemont je na nedavnih evropskih volitvah osvojil poslanski mandat, a so njemu in še enemu izvoljenem poslancu prepovedali vstop v Evropski parlament. Bil je vodilni kandidat zavezništva JutsxCat/LLiures per Evropa (Združeni za Katalonijo/Svoboda za Evropo), ki je v Španiji prejela 4,64 odstotka glasov podpore in dva mandata v Evropskem parlamentu.

Po referendumu o samostojnosti Katalonije oktobra 2017 in glasovanju v katalonskem parlamentu v korist Katalonske samostojnosti, so španske oblasti Puigdemonta odstavile in obtožile upora, za kar mu grozi do 30 let zaporne kazni. Da bi se izognil zaporu, se je zatekel v Belgijo.