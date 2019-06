V sredo bo sprva pretežno jasno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj verjetne v vzhodnih in severnih krajih. Popoldne bo zapihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v hribovitih krajih na zahodu. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Balkanom pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda priteka k nam topel in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in bo pretežno jasno, v Alpah in v krajih jugovzhodno od nas bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. V sredo bo precej sončno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami ali nevihtami. Ob Jadranu bo suho, zapihal bo jugo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv večinoma ugoden, prehodno pa se lahko manjše težave pojavijo pri občutljivih ljudeh ob razvoju neviht.