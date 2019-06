Eno truplo so iz vode potegnili v ponedeljek dopoldne blizu kraja Harta, sto kilometrov južno od Budimpešte. Drugo žrtev pa so potapljači v ponedeljek našli ob pregledu razbitin turistične ladje, so potrdile madžarske oblasti.

V sredo, ko je v turistično ladjo Hableany (Morska deklica) trčila ladja za križarjenja Viking Syring, je bilo na krovu turistične ladje 33 južnokorejskih turistov in dva madžarska člana posadke. Sedem jih je nesrečo preživelo. 19 ljudi je še vedno pogrešanih, možnosti, da so še živi, praktično ni več.

Madžarski in južnokorejski potapljači še naprej skušajo preiskati razbitine ladjice, ki leži devet metrov pod gladino Donave. Domnevajo, da je v njih več trupel. Zaradi močnih rečnih tokov za zdaj plovila niso mogli potegniti na površje.

Kapitana ladje Viking Syring, 64-letnega ukrajinskega državljana, so konec tedna priprli. Obtožen je ogrožanja ladijskega prometa, ki je povzročilo več smrti.