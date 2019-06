Cene nafte ostajajo blizu štirimesečnega dna

Cene nafte so danes ostale nizko in so še naprej blizu štirimesečnega dna, kamor so zgrmele v ponedeljek. Od najvišjih ravni, doseženih sredi aprila, so se cene nafte znižale že za okoli petino, razlog pa je zaskrbljenost zaradi stanja svetovnega gospodarstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.