Po trčenju čolna v skalo vseh osem tujcev padlo v Savo, 34-letna Indijka je umrla

Vse nedeljsko popoldne so se krajani Globokega in Mišač, številni gasilci, zdravniške ekipe na terenu in pozneje po prevozu s helikopterjem tiste v UKC Ljubljana borili za življenje 34-letne Indijke, za katero se je rafting po Savi končal tragično. Kako je s prevozi po naših rekah, kako nevarne so?