Malo dramaturgije mora bit

Koliko ljudi v Sloveniji resnično zna tuj jezik, če izvzamemo dvojezične? Če bi verjeli vsem tistim vprašalnikom, ki jih je pogosto treba izpolniti, kar precej. To še posebej velja za angleščino, kjer prav vsak srednješolec, gospodarstvenik, politik in univerzitetnik odgovori pritrdilno. A kakšno je to znanje, koliko presega raven vljudnega klepeta, osnovne uporabnosti? Kaj bi pokazal preprost test v parlamentu, na univerzi ali med maturanti, ki bi zahteval prevod kratkega članka iz Guardiana ali ene strani iz knjige, denimo Nabokova, ki se je pisanja v angleščini lotil v odrasli dobi in torej ni vešč kakšnih arhaizmov? Verjemite mi: od prepričanja, da jezik znamo, do resnice je zelo dolg korak. In pri taki nalogi težava ne bi bila zgolj v tujem jeziku, ampak v slovenščini, v skladnji, v prevajanju slovničnih časov, v vokabularju (katero izmed možnih sopomenk iz slovarja uporabiti), v prepoznavanju fraz, ki se jih ne prevaja dobesedno…