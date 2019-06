Stranke v dovršni ali nedovršni obliki

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je ob obletnici parlamentarnih volitev in teden dni po evropskih volitvah potegnil potezo, ki so jo vsi bolj ali manj pričakovali. Prvič: komentiral je položaj v politični sredini, kjer se drenjajo njegova stranka, SMC, SAB, deloma DeSUS, na drugi strani pa aspiracije po tem volilnem telesu kaže tudi krščanska demokracija NSi. In drugič: kot nesporno najmočnejši akter v tej skupini je dal signal, kako si predstavlja prihodnost te politične skupine. Šarec ni omenjal končnega cilja, ker se je pri opisovanju političnega procesa ustavil pri povezovanju, povezovati pa je nedovršni glagol.