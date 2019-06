Ljubljanska kolesarnica bo v Grosupljem

Na ljubljanski občini so nas pred dnevi razveselili z napovedjo, da načrtujejo postavitev varovanih kolesarnic, za katere kolesarska javnost moleduje že leta. Projekt varovanih kolesarnic so predali v roke Regionalni agenciji Ljubljanske urbane regije, kar nas je navdajalo s prepričanjem, da bo projekt še bolj širokopotezen, kot smo sprva mislili. In res, na agenciji so nam povedali, da gre celo za evropski čezmejni projekt, ki ga je podprl sam Bruselj, vodi pa ga Univerza v Trstu. Tak projekt res ne more biti nedomišljen, smo razmišljali, ko smo brali tristranski odgovor razvojne agencije na vprašanje, kje in kdaj bo Ljubljana dobila varovano kolesarnico. Na agenciji so v sodelovanju s tržaško univerzo razmišljali daljnosežno: kolesarnice bodo namenjene električnim kolesom, s polnilnicami na sončno energijo, postavljene pa bodo na tako imenovane multimodalne točke.