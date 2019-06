Rakitna, od nekdaj priljubljena točka za oddih številnih ljudi, predvsem Ljubljančanov, vstopa v poletno sezono z novim turističnim produktom. Ponosni na svojo tradicijo, ki zgodbo gradi tudi oziroma predvsem na rakiškem jamboru, so včeraj predstavili 64 metrov dolgo in kar devet ton težko repliko jambora, ki jo je v tržaško ladjedelnico leta 1893 naročil pripeljati slovenski ladjar Angel Henrik Jazbec.

»Veliko pozornosti v zadnjem času usmerjamo prav v pripravo strategije razvoja turizma na Rakitni,« je povedal Darko Jerina, predsednik TD Rakitna, in poudaril, da se vse bolj nagibajo prav k butičnemu turizmu, saj Rakitna zagotavlja prav vse pogoje zanj. A do uresničitve tega cilja je po besedah sogovornika dolga pot. »Veseli smo, da bomo lahko 125-letnico rakiškega, do zdaj najdaljšega jambora proslavili s celodnevnim dogajanjem. Nič manj ne bo živahno niti v večernih urah, ko bomo ob 21. uri zakurili kres, temu pa bo sledila zabava v družbi ansambla Kvinta vse do druge ure zjutraj,« je povedal sogovornik.

V soboto, 22. junija, ko bo dan za slavje, bodo predstavili delo lokalnih obrtnikov, ki so poskrbeli, da bo na ogleda postavljena replika 64 metrov dolgega jambora. »Tukaj gre zagotovo velika zahvala znanju in trdemu delu lokalnega cimpermana Zdravka Bezka, ki mu je uspelo repliko izdelati iz treh smrek in sestaviti iz osmih delov,« je pojasnil Jerina. Ob jamboru – tega si lahko le nekaj metrov stran od jezera ogledate že danes – so nameščene tudi informativne table, ki v sliki in besedi opisujejo pot jambora od Rakitne do Trsta. »Čeprav bo glavna zvezda junijskega druženja prav jambor, ne gre prezreti preostalega bogatega programa, ki ga bodo ustvarila lokalna kulturna društva, prišli bodo tudi gostje z drugih koncev Slovenije.« Naj izpostavimo zanimivo razstavo risb in slik akademskega slikarja Veljka Tomana, katerega ilustracije krasijo tudi že prej omenjene informativne table, v gasilskem društvu. Prav tako na Rakitno močno vezano zgodbo razstavnih pručk v osnovni šoli. Mariborčanka Marjana Kumer bo namreč razstavila 160 pručk, izdelanih iz različnih vrst lesa. Za prebivalce Rakitne bo imelo močno zgodbo prav trideset pručk, ki jih je umetnica izdelala iz ostankov brinove jelke, ki so ji domačini pravili »ta lepa smreka« in jo je neznani storilec sredi junija 2016 požagal. vl