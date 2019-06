Boeingi 737 max so prizemljeni od marca po strmoglavljenju letala v Etiopiji, do katerega je prišlo po podobni nesreči boeinga 737 max oktobra lani v Indoneziji.

Preiskava je ugotovila, da so deli za predkrilca na letalih, ki so potrebna za vzlet in pristanek letal, izpostavljeni nevarnosti okvar in razpok pred iztekom garancijskega roka. FAA trdi, da zaradi tega letala ne bodo padala, lahko pa bi se poškodovala med letom.

FAA je o ugotovitvah preiskave obvestila sorodne agencije po svetu, Boeing pa bo letalskim družbam zagotovil nadomestne dele.

Uprava sicer še vedno ne ve, kdaj bodo lahko boeingi 737 max ponovno leteli. Boeing ima 4400 naročil za ta letala, po prizemljitvi pa je ustavil dobave in zmanjšal proizvodnjo z 52 na 42 na mesec.