Lastne sobe

Organizatorji Evropske noči literature, ki je potekala v sklopu praznovanja stote obletnice amsterdamske splošne knjižnice, so nas, gostujoče pisatelje iz različnih držav, nastanili v skupno bivališče. Volkshotel, butično opremljen hotel s 172 sobami, je nastal v nekdanji stavbi dnevnika De Volkskrant. Ko se je časopis po padcu naklade ustrezno preselil v manjše prostore, je ogromno poslopje našlo novo namembnost – poleg hotelskih sob, restavracije in barov je zdaj tam tudi več kot sto začasnih ustvarjalnih rezidenc, od takih, ki nudijo uporabniku le mizo, stol, električni in spletni priključek, do večjih, v katerih se lahko skupno ustvarja glasba ali vizualno umetnost.