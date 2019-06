Petnajsta obletnica ni zares okrogel jubilej, a delovanje Kina Otok, ki se je večkrat spopadal s finančno podhranjenostjo, nikakor ni samoumevno, zato bo praznovanje bučno, je prihajajoči festival napovedala njegova vodja Tanja Hladnik. »Petnajst let je mogoče zajeti le tako, da misel na festivalsko preteklost prepletemo z brezkončnimi možnostmi njegove sedanjosti in prihodnosti. Morda je to idealistično, nikakor pa nismo utopisti,« je uvodoma opozorila, da je Kino Otok, ki se bo končal v nedeljo, mnogo več kot le petdnevni festival.

Festival se tako ne širi se le programsko, denimo v smislu ponudbe PRO Otok za strokovno javnost in Podmornica za otroke, temveč tudi geografsko. Glavnina dogajanja je še osredotočena na Izolo, in sicer na šest lokacij na prostem in pod streho, kot satelitska mesta pa so že ali bodo v prihodnjih dneh svoja filmska platna razprla tudi Ljubljana, Koper, Cerknica, Tolmin, Idrija in Sežana.

Od morske deklice do ladjedelnice Za začetek bodo lahko festivalski obiskovalci prišli na pokušnjo indijske kinematografije, ki jih je v preteklosti že navduševala, je poudarila selektorica filmskega programa Varja Močnik, ki vidi festival kot možnost, da z vsakim filmom spoznavamo novo filmsko govorico. Režiser Shaji N. Karun, ki je tudi eden od letošnjih festivalskih gostov, prihaja s filmom o odnosu med slikarjem in morsko deklico oziroma razmerju med umetnostjo in življenjem Ona. Ruska režiserka Natalia Meščaninova se bo predstavila s celovečercem Jedro sveta, nežno pripovedjo o mladem veterinarju, ki veliko lažje diha v družbi štirinožnih bitij kot ljudi. Ti imaš noč je delo hrvaškega režiserja Ivana Salatića, podal se je v črnogorsko obmorsko mestece z nekoč močno ladjedelsko industrijo, ki danes – ob brezciljnosti njegovih prebivalcev – nesrečno propada. V preteklost se bo na izolskem Manziolijevem trgu mogoče vrniti s celovečernim igranim prvencem Ermanna Olmija (1931–2018) Čas se je ustavil, skratka s projekcijo 35-milimetrske filmske kopije celovečerca iz leta 1959. Ta film je poklon na videz banalnemu vsakdanjiku slehernikov, ki je s povsem samosvojim pogledom italijanskega filmskega mojstra mogočno obogatil filmsko zgodovino. Med projekcijami bolj odmevnih ustvarjalcev bo mogoče ujeti tudi PreporodPaula Schraderja, sicer scenarista Scorsesejevih filmov, Zgodovino prašiča (v nas) Belgijca Jana Vrommana in film Zama, ki ga je po istoimenski klasiki argentinske literature priredila ena najbolj samosvojih sodobnih režiserk Lucrecia Martel.

Mladi pogled na svet Velik del programa bo posvečen tudi vprašanju zapuščine, ki jo bodo podedovali zanamci. »Lahko je snovna kot narava ali urbano okolje, lahko pa je idejna, etična ali moralna v smislu družbenih struktur v svetu, kjer živimo,« poudarja selektorica. O mladih in njihovem pogledu na svet bosta tako med drugim spregovorila filma Taurunum BoyJelene Maksimović o v mladost ujetih fantih in dekletih iz beograjskega predmestja Zemun in SelfiAgostina Ferrenteja o dveh najstnikih iz Neaplja, ki v senci policijskega nasilja in mafijske vsenavzočnosti s pametnim telefonom portretirata sebe in svojo okolico. Na Kino Otok hiti tudi Hrvat Igor Bezinović, njegove Razglednice so omnibus kratkih filmov o kotičkih iz hrvaškega podeželja, kjer je bila meja med mitom in resnico že davno izbrisana. Močna bo tudi slovenska reprezentanca. Slovenska predstavnica na lanskem beneškem bienalu Nika Autor bo pripeljala Obzornik 63 – Vlak senc, Niko Novak in Matevž Jerman film Ostanki – izpovedi duhovom; šlo naj bi za montažo posnetkov, ki jih Škafar ni uporabil v svojem filmu Mama. Kot predfilmi bodo prikazana tudi tri nova kratka dela eksperimentalnega ustvarjalca Davorina Marca.