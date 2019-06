Sodišče v mestu Uppsala je sume, ki jih je deležen Assange, označilo za utemeljene. Priznava pa tudi tveganje, da bi se lahko izogibal pravosodju. A ker je trenutno v zaporu v Veliki Britaniji, se lahko preiskavo izvede prek evropskega preiskovalnega naloga, je sporočilo sodišče. Gre za mehanizem sodelovanja med državami članicami EU v kazenskih preiskavah.

»V teh okoliščinah bi bil nalog za aretacijo in pridržanje nesorazmeren,« so dodali sodniki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Assangeov švedski odvetnik Per E. Samuelson je odločitev sodišča označil za »veliko zmago«. Poudaril je, da so sodniki upoštevali argument obrambe, da je mogoče preiskavo nadaljevati v okviru evropskega preiskovalnega naloga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Švedska tožilka Eva-Marie Persson pa je dejala, da sodišče deli njeno oceno tveganja, da bi lahko 47-letni Avstralec pobegnil. Poleg tega pa ostaja tudi sum posilstva. Možnost pritožbe bodo še preučili, je napovedala.

Švedske oblasti so sicer leta 2017 proti Assangeu končale preiskavo zaradi domnevnega posilstva, saj je bila takratna tožilka mnenja, da ne morejo nadaljevati preiskave, ker Assange, ki je bival na ekvadorskem veleposlaništvu, ni bil dosegljiv.

Assange zanika obtožbe

47-letnika posilstva obtožuje ženska, ki se je z njim srečala avgusta leta 2010 na konferenci Wikileaksa v Stockholmu. Obtožuje ga spolnega odnosa, med katerim je spala, poleg tega pa ni uporabljal zaščite. Pred tem naj bi sicer večkrat zavrnila nezaščiten spolni odnos.

Assange trdi, da je privolila v spolni odnos in pristala na to, da ne uporabita zaščite. Zaradi spolnega napada so ga sicer preiskovali v še enem primeru, a je ta leta 2015 zastaral.

Britanske oblasti so ustanovitelja Wikileaksa aprila aretirale, potem ko mu je Ekvador odvzel državljanstvo in mednarodno zaščito. Britansko sodišče ga je v začetku maja obsodilo na 50 tednov zaporne kazni, ker je kršil določila pogojnega izpusta. Assange je bil namreč leta 2012 po aretaciji zaradi obtožb posilstva izpuščen na prostost, a se je potem izognil odločanju o izročitvi s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo, saj se je bal, da bi ga Švedska izročila ZDA.

Sodišče v Veliki Britaniji medtem obravnava ameriško zahtevo za izročitev. Uradno so ga v ZDA obtožili zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Kasneje pa so obtožnico razširili še za 17 točk, med drugim so ga obtožili vohunstva. Če bo obtožen v vseh 18 točkah, bi ga lahko obsodili na 175 let zapora.

Assange ima sicer težave z zdravjem, zaradi česar so na Otoku pretekli teden preložili zaslišanje v okviru obravnave ameriške zahteve za izročitev. Zaslišali naj bi ga 12. junija.