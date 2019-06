Minuli teden smo pisali o boleznih, ki jih ljudje najpogosteje dobijo od mačk, seveda pa mačke niso edine živali, ki prenašajo bolezni. Steklino na primer pogosteje kot od mačk dobimo od psov in netopirjev ter tudi od rakunov, dihurjev, lisic in veveric, ko gre za okužbe, ki jih na nas prenašajo živali, boste slišali tudi za papagajsko vročico, kriptosporidiozo, brucelozo, tuberkulozo, bolezen norih krav, E.coli in trakuljo.

Steklina je smrtno nevarna Steklina se prenaša s slino okužene živali ali z vdihavanjem zraka, v katerem so okuženi delci. Zdravila za to virusno bolezen ni in je za tiste, ki se niso cepili proti njej, smrtno nevarna, vendar pa virus običajno ustavi tudi cepljenje takoj po okužbi. Če nas ugrizne pes ali druga žival, ki bi lahko imela steklino, moramo takoj k zdravniku. Med prvimi simptomi okužbe so takšni, ki spominjajo na gripo, nato nastopijo resnejši zdravstveni zapleti, kot so ohromelost, motnje v delovanju možganov, zmedenost, prividi, nespečnost, pozneje pa slinjenje, oteženo požiranje in govorjenje in solzenje ter celo strah pred vodo. Takrat je za zdravljenje že prepozno.

Od papigovke do tuberkuloze Psitakozo bolje poznamo pod imenom papagajska vročica ali papigovka. Ljudje se z njo okužijo, ko dihajo zrak, v katerem so delci posušenih iztrebkov okuženih ptic, ali če se z ustnicami dotikajo kljunov okuženih ptic. Gre za bakterijsko okužbo, ki jo lahko dobimo tako od papagajev kot od golobov, vrabcev in drugih ptic, bolezen, ki se kaže v obliki utrujenosti, vročine, driske ter suhega kašlja in traja od enega tedna do treh, pa zdravimo z antibiotiki. Z antibiotiki zdravimo tudi brucelozo ali malteško mrzlico, ki jo imajo lahko tako psi kot druge domače živali. Prenaša se prek neobdelanega mleka ali mesa okužene krave ali koze ali če ranjeni del naše kože pride v stik s slino ali krvjo bolne živali. Okuženi ima gripi podobne simptome, med njimi utrujenost, vročino in bolečine v sklepih in mišicah. Od živali, na primer srnjadi in živine, lahko dobimo tudi tuberkulozo, ki se kaže skozi bolečine v prsih, kašelj, vročino in utrujenost, od okuženega psa in drugih domačih živali oziroma od njihovih iztrebkov se lahko nalezemo kriptosporidioze, parazitske bolezni, ki izzveni brez zdravljenja. Povzroča vročino, slabost, trebušne krče, bruhanje in drisko, pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom pa je lahko zelo nevarna.