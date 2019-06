Rešitev za komunikacijo med vozniki je zelo preprosta. Pri Mojipicu so izdelali preprost zaslon širine 14 centimetrov in 15 centimetrov višine, ki ga pričvrstimo na eno od avtomobilskih stekel. Zaslon je ob tem prek bluetootha povezan z mobilnikom, s katerim izberemo, kaj želimo sporočiti soudeležencem v prometu. Izhodiščno je v posebni aplikaciji pripravljenih več kot 1500 gifov, smeškov, emotikonov, logotipov športnih ekip, nacionalnih simbolov in še česa drugega. Če to ni dovolj, lahko uporabnik s pomočjo aplikacije izdela tudi svoja sporočila.

Idejna očeta naprave, Ilia in Igor Pashko, pravita, da sta želela sporočati svojo pripadnost najljubšemu hokejskemu moštvu Pingvinom iz Pittsburgha, hkrati pa sta želela to pripadnost sporočati z nečim, kar bi zmoglo oddajati tudi drugačna sporočila. Zaslon naprave za prikazovanje emotikonov je idealna rešitev vseh teh želja. Poleg tega so se emotikoni že izkazali v vsakdanji oplemenitvi pisane besede s kontekstom avtorjevega sporočila. Zato ni težko verjeti, da bi podobno lahko dosegli v komunikaciji med vozniki.

Naprava Mojipic zmore prikazovati tudi kodo QR, s katero lahko voznikom ali potnikom v bližnjih vozilih posredujemo osebne podatke, informacije o podjetju ali kaj podobnega. »Želite deliti svojo zgodbo? Podatke o svojem podjetju? Ali pa si želite med vožnjo zgolj na preprost način izmenjati podatke z ljubeznijo vašega življenja? Kode QR vam bodo to omogočile že v nekaj sekundah,« piše ob njihovi kampanji na Indiegogu. Vsekakor prikupno, je pa treba dodati, da naprava verjetno ne bo vselej izkoriščena v povsem pozitivne namene. Predvidevamo, da bodo prvi uporabniki nemudoma posegli po možnosti izdelave lastnih sporočil ter prednaloženo ponudbo dopolnili z bolj sočnimi opozorili.

Seveda naprava odpira tudi vprašanja glede varnosti in kako deliti vsa ta sporočila, ne da bi ob tem postali prometna grožnja? Rešitev se skriva v kompatibilnosti s pametnimi asistenti na iphonih in androidih. To pomeni, da lahko uporabnik med vožnjo vsebino na zaslonu zamenja že s preprostim govornim ukazom.

Zadeva se sliši zanimiva, zato tudi ni presenečenje, da je za skoraj osemkrat presegla želeni cilj med kampanjo na platformi Indiegogo. V predprodaji za Mojipic sicer želijo okoli 60 dolarjev, dostava pa naj bi se začela že avgusta.