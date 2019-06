»Nimam skrbi. Prvaki, kakršni smo, bomo vrnili udarec. O tem sem prepričan.« Besede košarkarja Golden Stata Klaya Thompsona po porazu na prvi tekmi finala lige NBA proti Torontu je marsikdo vzel kot arogantne, a dejstvo je, da se košarkarji iz Oaklanda še kako dobro zavedajo svojih sposobnosti. Da Thompson ni govoril v prazno, se je pokazalo na drugi tekmi, ko je šlo precej na tesno, a je na koncu zmago odnesel Golden State, izenačil serijo na 1:1 in nasprotniku »ukradel« prednost domačega parketa.

Druga tekma v Torontu je bila odločena na začetku drugega polčasa, ko se je Golden State izstrelil iz slačilnice in zaostanek petih točk z delnim izidom 18:0 spremenil v prednost 13 točk. »Ko sem videl, kako smo začeli drugi polčas, sem si rekel, da je to nekaj dobrega. In res je bilo,« se je smejalo Andreju Iguodali, ki je 5,9 sekunde pred koncem pri prednosti Golden Stata za dve točki zadel trojko za potrditev zmage. Trenerju Stevu Kerru je sicer na drugi tekmi kar trikrat zastal dih. Prvič, ko je Steph Curry (23 točk) zaradi slabega počutja za kratek čas odšel v slačilnico, drugič, ko je Igoudala (8 točk) moral zapustiti parket po trku z Marcom Gasolom, in tretjič, ko si je Klay Thompson, s 25 točkami najboljši strelec Golden Stata, na začetku zadnje četrtine poškodoval stegensko mišico in se ni več vrnil v igro. »Klay je rekel, da je v redu in da bo nared za tretjo tekmo. Vseeno me skrbi, saj bi lahko bil tudi napol mrtev, pa bi še vedno rekel, da je v redu in da bo igral,« se je pošalil Steve Kerr.

Golden State je opravil odlično delo v obrambi. Junaka prve tekme Pascala Siakama jim je uspelo omejiti, saj je dosegel zgolj 12 točk. Kawhi Leonard jih je sicer »natresel« 34, a se je moral za njih pošteno potruditi in je ob tem izgubil kar pet žog. »Naredili smo ogromno napak, in to takšnih, ki jih lahko odpravimo. Zato smo kljub porazu izredno optimistični. Dobro si bomo pogledali tekmo in analizirali slabe stvari. To bo izredno pomembno. Smo v dobrem položaju. Imamo še ogromno prostora za napredek in če se bomo držali dogovorjenega, lahko pridemo do naslova prvaka,« je sporočil organizator igre Toronta Kyle Lowry.