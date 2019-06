Križnikov pravljični festival 2019 Jenkrt je biv, ki se iz Motnika in Vranskega širi tudi v Kamnik, bodo letos zaznamovale z vodo povezane pravljice; organizatorji pa izpostavljajo tudi njihovo medkulturnost in prepletanje različnih kultur.

Dvodnevni festival, katerega poslanstvo je ohranjanje ljudskega izročila, spomina na Gašperja Križnika in spodbujanje umetnosti pripovedovanja zgodb, se začenja v petek, 7. junija. Osrednje dogajanje ostaja v Motniku, rojstnem kraju zbiralca in zapisovalca ljudskega izročila Gašperja Križnika, kjer organizatorji pripravljajo številne zanimive dogodke za odrasle in otroke, med drugim pripovedovalski večer, na katerem bodo pripovedovali pravljice v domačem narečju pripovedovalci iz domače in sosednjih občin.

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik in Turističnem društvu Motnik poudarjajo, da si s prebivalci občin izpod Kamniško-Savinjskih Alp ne delijo le tradicije, pač pa tudi vodne vire in željo, da bi imeli tudi prihodnji rodovi zdravo vodo, ki je eden najpomembnejših virov življenja, kar je tudi rdeča nit letošnjega pravljičnega festivala. Zato ustvarjalna motniška ekipa Me4 prireja obilico vodnih izzivov, kot so čutna pot, vodni poizkusi, poslikava obrazov in izdelovanje ladjic.

Novo občinstvo V Kamniku pripravljajo večer resničnih zgodb – storyslam, na katerem se bo lahko pred mikrofonom preizkusil prav vsak. S tem se ne širijo le na drug prostor, pač pa tudi k drugemu ciljnemu občinstvu, poudarjajo organizatorji, ki v mekinjskem samostanu v Kamniku pripravljajo tudi zanimivo delavnico Za devetimi gorami in vodami, ki bo jutri in v četrtek še pred začetkom festivala. Na njej bo sodelovala tudi prva tuja gostja festivala, hrvaška pripovedovalka Jasna Held iz Dubrovnika, ki se ukvarja s pripovedovanjem več kot dvajset let in nastopa po vsej Evropi. Delavnica je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z otroki ali pravljicami. Skupaj z zasebnim vrtcem Zarja pripravljajo še Medkulturni pripovedovalski večer, na katerem bodo obiskovalci spoznavali kulturno bogastvo, ki ga v naše okolje prinašajo priseljenci. Skupaj z Jasno Held bodo prisluhnili tudi pravljicam in zgodbam iz Brazilije, Bolgarije, Bosne…, ki jih bodo povedali priseljenci sami, večer pa bodo obogatili še s slovensko ljudsko pesmijo.