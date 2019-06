Policija je ugotovila, da je iz Kobarida proti Tolminu pripeljal 22-letni voznik avtomobila, ki je prehiteval tovorni avtomobil. Zaradi prehitevanja »v škarje« je trčil v avtomobil, s katerim je nasproti pravilno pripeljala 53-letna voznica. V nesreči sta oba dobila hujše telesne poškodbe.

Poleg tolminskih policistov so na kraju posredovali gasilci PGD Tolmin in reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin. 53-letno voznico so zaradi hudih poškodb z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, 22-letnega povzročitelja pa so prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče, po zaključku preiskave pa bo zoper 22-letnega povzročitelja podala kazensko ovadbo.