Nekaj čez poldne v nedeljo je v eno od trgovin v Izoli za pomoč prišel prosit moški, ki sta ga napadla dva neznana moška. Med pretepom je padel po tleh in se poškodoval, v bolnišnici so ugotovili zlom vretenca v ledvenem delu hrbtenice.

Isti napadalci naj bi čez nekaj ur udarili še v Kopru. Nekaj pred četrto uro v nedeljo je moški s klicem na policijo prijavil napad na njegovega 14-letnega sina. Trije neznanci so ga napadli v bližini avtobusne postaje v Kopru, mu ukradli denarnico, nato pa se s taksijem odpeljali proti mestu. Nekaj minut zatem je moški policijo obvestil, da so se napadalci vrnili na kraj zločina ter da mu je enega uspelo zadržati. Policisti so ugotovili, da so osumljenci do najstnika pristopili s prošnjo, da jim zamenja denar. Ko je ta iz žepa vzel denarnico, mu jo je eden od njih iztrgal iz rok. Ta jo je nemudoma vzel nazaj in skušal pobegniti, a so ga spotaknili, da je padel, mu ukradli 80 evrov in pobegnili. Policisti so peterico kmalu zatem prijeli, povezali pa jih tako z ropom v Kopru kot v Izoli. Gre za mladoletnike, ki živijo v Ljubljani in okolici.