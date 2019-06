Strogo, hladno in brez milosti je predsednica sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča Irena Škulj Gradišar 35-letnega Logatčana Davida Rovana poslala za šest let in pet mesecev v zapor. Nauk sodbe je mogoče razbrati le iz kazni same, posebnega moralnega napotka s strani sodnice danes ni bilo slišati. Obsojeni je sodbo sprejel stoično. Za rešetkami bo zdaj lahko razmišljal o tem, kako mu je babica kljub temu, da jo je porezal z nožem, govorila, da ga ima rada. Sodba še ni pravnomočna, sodnica je Rovanu podaljšala pripor.

Še prejšnji konec tedna se je Rovan hlipajoč opravičeval vsem, ki jih je s svojim krutim in bedastim izpadom 27. maja predlani močno prizadel. Hudo opit je prišel domov in od takrat 82-letne babice zahteval pivo. Ta mu je pijačo odklonila, prav tako mu nihče od domačih ni verjel, da je zadel na loteriji. V navalu za laike nerazumljivega besa je pograbil kuhinjski nož, z njim najprej prek stopniščne ograje po rami porezal babico, prav tako se je z nožem spravil še nad mamo. Vpitja je bilo veliko – in večkrat je bilo slišati »ubil vas bom vse«. Najhuje jo je skupil stric. Tožilstvo je ocenilo, da je šlo pri tem napadu za poskus uboja. Dvakrat ga je zabodel, pri tem pa vpil, da ga bo zaklal. Stric mu je nož izbil iz rok in, kot je danes poudarila tudi sodnica, preprečil najhujše. Ko so na kraj dogajanja prispeli policisti, se je upiral in jim grozil. Da bo vse pobil, da se bo spravil na njih in njihove družine, da ve, kako do orožja in podobno, so morali poslušati možje v modrem. Po kazenskem zakoniku je šlo v primeru babice in mame za povzročitev lažjih poškodb, v primeru strica za poskus uboja, v primeru policistov pa za preprečitev uradnega dejanja oziroma grožnjo maščevanja uradni osebi.

Dolgotrajen postopek

Sprva je tožilstvo razmišljalo o tem, da bi za Rovana zaradi neprištevnosti predlagalo obvezno zdravljenje, a je svoje povedal izvedenec Vanja F. Rejec, ki je ocenil, da je šlo »le« za bistveno zmanjšano prištevnost zaradi kombinacije alkohola in osebnostne motnje. Njegova je obveljala. »Za nami je dolgotrajen in temeljit postopek, zaslišali smo vse priče, ki sta jih predlagala obramba in tožilstvo. Pri izreku kazni sem upoštevala bistveno zmanjšano prištevnost, pa tudi obtoženčevo predkaznovanost. Že prej je bil obsojen zaradi povzročitve lažjih poškodb in trgovanja z drogo. Predvidena kazen za uboj je pet do 15 let zapora. Šlo je za poskus, a je pokazal precejšnjo mero vztrajnosti in poleg tega še grozil. Hkrati pa je dejanje obžaloval, se opravičil vsem prizadetim, upoštevala sem dobre odnose z družino, njegovo mladost ter pripravljenost, da spremeni način življenja,« je razložila sodnica Škulj-Gradišarjeva. Mimogrede, tožilka Nikolaja Hožič je predlagala osem let in pol zaporne kazni.

Sodišče je Rovanu za lažje poškodbe babice in mame izreklo dvakrat po osem mesecev, za grožnje policistom eno leto in za poskus uboja strica štiri leta zapora ter vse skupaj združilo v enotno kazen šestih let in petih mesecev zapora. Poldrugo leto je Rovan že »odslužil« s priporom. Med dejanjem in sodbo sta sicer minili že dve leti, a je vmes odslužil še pol leta zaporne kazni zaradi nekega drugega napada.