V javnosti je v začetku lanskega leta precej odmevala sodba nekdanjima zakoncema Valterju in Ani Šmid, ki sta se prek svojega Superbusa, s. p., ukvarjala s poslom erotične masaže. Kot delodajalca sta plačevala prispevke, zaposlena dekleta, ki so delala po salonih v Novem mestu, Trebnjem, Luciji, Kopru in Ljubljani, so dobivala plačo, ceniki za storitve so bili javno objavljeni, salone pa je večkrat preverjala inšpekcija, ki ni imela posebnih pripomb.

Toda tožilec Jože Levašič je trdil, da se je v letih od 2012 do 2016, ko je prišlo do aretacij, tam nedvomno potekal nezakonit delovni proces. Da je dvojica pet deklet izkoriščala in jim jemala več kot polovico zaslužka. Prvostopenjsko sodišče se z njim ni strinjalo, razsodilo je, da zlorabe prostitucije ni bilo. Na takšno odločitev se je Levašič pritožil in zdaj dosegel razveljavitev sojenja. Obtožena sta ženske zaposlovala za erotično in tako imenovano body to body masažo, kar, kot je zapisano v sodbi, pomeni »obdelavo« strank z golim telesom. Posamezni ženski sta odredila, v katerem salonu bo delala, kdaj (vse dni, razen nedelje, med 9. in 20. uro), ceno storitve (od 30 evrov naprej). Šmidova sta na sodišču trdila, da spolnih odnosov ni bilo (razen ene delavke, a je to počela na lastno željo) in da erotična masaža ni prostitucija. Kar pomeni, da kaznivega dejanja zlorabe prostitucije niti nista mogla zagrešiti.

Glede slednjega se prvostopenjsko sodišče z njima ni strinjalo, erotično masažo je označilo za prostitucijo. Ni pa v ravnanju obtoženih našlo nič, kar bi lahko pomenilo kaznivo dejanje. »Bilo je kot pri frizerju, ko se nanj naročiš in te ena od frizerk ostriže. Tudi frizerka dobiva plačo. In to ne glede na število pričesk. Domnevne oškodovanke so bile zaposlene, delodajalec je plačeval prispevke, niso bile omejene pri gibanju, niso bile nadzorovane,« je ob razglasitvi sodbe svoje videnje zadeve predstavila sodnica Dejana Fekonja.