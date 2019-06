»Čas je za uresničitev brexita in poenotenje naše fantastične države. Upam, da me boste podprli,« je Johnson zapisal na twitterju, kjer je delil tudi povezavo do videoposnetka svoje kampanje. V videu je napovedal, da bo Velika Britanija 31. oktobra izstopila iz Evropske unije z ali brez dogovora.

Kampanjo je sprožil ravno na dan, ko je državniški obisk na Otoku začel ameriški predsednik Donald Trump, ki ga ima za tesnega prijatelja. Trump je nedavno dejal, da bi bil Johnson odličen britanski premier. Ob tem je Britancem predlagal, naj se pripravijo na brexit brez dogovora.

Brexit bo ena ključnih tem v boju za naslednika Mayeve, ki je napovedala, da bo v petek odstopila s položaja vodje stranke, premierske dolžnosti pa bo opravljala, dokler stranka ne bo dobila novega predsednika. Postopek izbire novega predsednika se bo uradno začel prihodnji ponedeljek.