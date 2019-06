Prvostopenjsko sodišče je pred skoraj dvema letoma Vasića obsodilo na dve leti zapora. Poleg njega so bili obsojeni še Radenka Vasić, in sicer na deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, Zoran Vardić na eno leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s tremi leti preizkusne dobe, Darij Zornada na enotno kazen 11 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in Keram Idrizoski na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo leta in pol. Boškovićeva je bila obsojena na enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dve leti in pol. Vseh obtožb pa so bili oproščeni Nedeljko Marušić, Miha Klaj, Jure Klaj, Gregor Mesar, Vesna Grubač in Goran Vasić.

Po obtožnici naj bi se Vasić, njegova hči Radenka in Boškovićeva namerno združili z namenom goljufije. Skovali naj bi načrt in izkoristili finančno stisko Rifeta Keserovića in Ramadana Tajroskega, Marjana Lazarja pa naj bi prvoobtoženi Radenko Vasić izsiljeval. Radenka Vasić naj bi pripravljala sporne pogodbe, Boškovićeva pa naj bi jih potrjevala ter tako Vasiću pridobila protipravno premoženjsko korist. Okrožna državna tožilka Natali Volčič Ivanič je na današnji seji opozorila na procesne napake sodišča prve stopnje, ki naj bi vnaprej prejudiciralo svojo odločitev glede tekom procesa spremenjene obtožnice. Tožilka je pri tem vztrajala, da so ključno vlogo odigrali Vasić, njegova hči in Boškovićeva, pri čemer je modus operandi v različnih primerih bil tisti delovanja v združbi, poleg tega je šlo za velike vsote denarja. Volčič Ivaničeva je senatu višjega sodišča predlagala, da razveljavi sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo vrne v ponovno sojenje.

Med ugovori na ugotovitve tožilstva so odvetniki obtoženih zlasti opozorili na sporno vlogo domnevnega oškodovanca Tajroskega. Miha Klaj, ki je bil poleg Boškovićeve edini od obtoženih prisoten na današnji seji, pa je izrazil razočaranje nad procesom. Opozoril je, da je za njim "bolečih pet let" ter dodal, da ne razume tovrstne gonje proti njemu. Vasićev zagovornik Milan Krstić je v svoji pritožbi nasprotno predlagal, da se njegovemu varovancu izreče oprostilna sodba. Pri tem je opozoril, da se očitani kaznivi dejanji goljufije in izsiljevanja medsebojno izključujeta, poleg tega je že tekom sojenja na okrožnem sodišču 80 odstotkov očitkov zoper Vasića padlo v vodo.

Sodišče je glede na število obdolženih za torek predvidelo še en narok, sicer pa je pričakovati, da bo sodba izšla v pisni obliki.