Strokovne komisije oziroma odbori so že predlagali, da bi alpsko kombinacijo črtali s tekmovalnega koledarja svetovnega pokala v sezoni 2019/2020, nadomestile pa bi jo v celoti paralelne tekme. A je svet Fise to odločitev preklical.

Alpska kombinacija bo ostala na programu svetovnega pokala v prihodnjih sezoni in sezoni 2020/2021 ter tudi na sporedu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ki bo leta 2021 v Cortini d'Ampezzo. To je dobra novica za slovenskega junaka letošnjega svetovnega prvenstva na Švedskem Štefana Hadalina, ki bo leta 2021 v italijanskih Dolomitih lahko branil srebro v tej disciplini, ki ga je letos osvojil v Areju.

S komercialnega vidika manj vredna disciplina

V sezoni 2019/2020, ki ne prinaša velikega tekmovanja, bodo alpski smučarji v alpski kombinaciji nastopali v Hinterstoderju, Wengnu in Bormiu. Alpske smučarke bodo imele štiri preizkušnje v alpski kombinaciji, in sicer v Val d'Iseru, Zauchenseeju, Crans Montani in v La Thuileju.

Morebitne spremembe bodo potrdili pred začetkom sezone na rednem jesenskem zasedanju tehničnih komisij v Zürichu. Pogovarjajo se, da bi kombinacija potekala v drugačni obliki, po novem bi se začela s slalomsko vožnjo, v drugem delu pa bi se najboljša trideseterica, v obratnem startnem vrstnem redu, glede na uvrstitev, pomerila še v hitri disciplini, superveleslalomu ali smuku.

S komercialnega vidika gre za manj vredno disciplino, za njeno ukinitev pa si še najbolj prizadevajo agencije oziroma televizije, ni priljubljena niti med najboljšimi tekmovalci. Nastopa na kombinaciji se izogibajo, ni priljubljena niti med navijači, saj so tekme v alpski kombinaciji najmanj gledane in obiskane, pravijo poznavalci dogajanja.