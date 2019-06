Vlada pod vodstvom kanclerke, 69-letne Brigitte Bierlein bo tekoče posle opravljala do predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo jeseni letos. Tokratna vlada je ena izmed najvitkejših v zgodovine avstrijske druge republike in hkrati je v njej največ žensk doslej, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Podkancler v začasni vladi je postal Clemens Jabloner, ki je bil več kot dve leti predsednik upravnega sodišča. Vodja avstrijske diplomacije je postal diplomat Alexander Schallenberg, ki velja za zaupnika dosedanjega kanclerja in prvaka ljudske stranke (ÖVP) Sebastiana Kurza, nazadnje pa je bil vodja oddelka za Evropo v kabinetu kanclerja.

Notranje ministrstvo je prevzel Wolfgang Peschorn, ki je doslej vodil avstrijsko državno pravobranilstvo. Ministrica za socialo je postala dosedanja vodja oddelka na ministrstvu za socialo Brigitte Zarfl, finančno ministrstvo pa bo vodil vodja oddelka na finančnem ministrstvu Eduard Müller.

Nihče ni član nobene stranke

Noben od ministrov nove avstrijske vlade ni član kake od strank, so pa bolj ali manj blizu največjim trem političnim strankam, ÖVP, socialdemokratom in svobodnjakom. Na tak način naj bi se izognili, da bi avstrijski parlament v kratkem času že drugič izglasoval nezaupnici vladi.

Edina morebitna sporna oseba v novi vladi bi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa lahko bil novi minister za transport Andreas Reichhardt, ki naj bi se po navedbah nekaterih avstrijskih medijev v mladosti udeležil vojaškega urjenja svobodnjakov, skupaj z nekdanjim voditeljem svobodnjakov Heinz-Christianom Strachejem.

Ta je odstopil minuli mesec zaradi afere Ibize, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek, na katerem Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore domnevni ruski vlagateljici ponujal poslovne pogodbe z vlado. Posledično so svobodnjaki morali zapustili vlado, Kurz pa je na njihova mesta imenoval strokovnjake, a je nato avstrijski parlament v začetku minulega tedna tej vladi izglasoval nezaupnico.

Še pred prisego je Van der Bellen glede nove vlade izrazil prepričanje, da bo močna in stabilna vlada, ter veselje, da je prvič v zgodovini kanclerski položaj zasedla ženska in da je v njej enako število žensk in moških. Izrazil je tudi prepričanje, da bo nova vlada predstavljala Avstrijo (...) kot »samozavestno državo v srcu Evrope«, poroča dpa.

Še pred prisego je Van der Bellen pozval Avstrijce k zaupanju v politiko. »Prosim, ne obrnite hrbta. Preverite v naslednjih mesecih do parlamentarnih volitev (...), komu boste podarili svoje zaupanje in že sedaj vas prosim, pojdite jeseni na volitve,« je še dejal avstrijski predsednik, navaja APA. V luči afere Ibiza je dodal, da je »takšnih najmanj politikov. Avstrija ni takšna«.